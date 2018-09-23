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«Лишь тебе все слова о любви»: Галкин произвел фурор «новой-старой» балладой Пугачевой

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я выбрал вместо рекламы.
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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми

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Максим Галкин опубликовал отрывок из своего клипа, в котором снялась молодая Алла Пугачева.

Кажется, шоумен Максим Галкин немного завидует успеху «хайпующего» Филиппа Киркорова. Нынешний супруг Аллы Пугачевой решил показать забавный отрывок из мюзикла «За двумя зайцами», в которой исполнил страстную балладу возлюбленной — и она, в отличие от клипов поп-короля, там появилась собственной персоной.

«Чего-то все на хайпе, клипы продвинутые выпускают, но так как я человек безнадежно консервативный, до треша не созрел, да к тому же петь вообще ничего не собираюсь, а постить хочется, поэтому вот вам свежачок: хорошо забытое старое — прекрасная песня, написанная для меня мегаталантливым Андреем Данилко в моем чудесном исполнении из шедеврального мюзикла «За двумя зайцами» с неизвестной красивой кудрявой моделью. Да, видео снято не вчера, всего-то 2003-ий, но вполне современно звучит, некоторые бы сейчас с таким хитярой по стадионам поехали. #ахскольковкладовойалмазов», — заявил Галкин в своем микроблоге (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.)..

Поклонники пришли в восторг и от песни, и от молодой Примадонны: «Крутяк-умнички-всем сказали что любовь реальна и уважение и самоирония», «Какая она была счастливая. Глаза горели», «Алла Борисовна какая хорошенькая здесь», «Красавчик! И Аллочка как всегда на высоте. Счастья вам!!!», «Да уж, с юмором все в порядке и с интеллектом. АЛЛА Борисовна счастливая женщина! Успехов во всем Вам!».

Фото и видео: Instagram

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