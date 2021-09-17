Личная жизнь на удаленке: как сохранить отношения на расстоянии

«Найдите время, когда вы действительно можете выражать чувства и эмоции друг к другу», — заявил эксперт по отношениям и автор «Парадигмы отношений» Нейл Уилки. Об этом сообщает The Independent.

По словам дипломированного клинического психолога Берчвудского центра терапии отношений доктора Клэр Берли, в отношениях также важно поддерживать контакт. «Интересуйтесь его жизнью: узнавайте о событиях в его жизни, друзьях и семье, хобби, жизненные цели и стремления, ценности, страхи, неловкие моменты, сны, любимые фильмы и музыка и так далее», — порекомендовала она и напомнила, что благодаря технологиям существуют способы, с помощью которых реально достичь взаимного удовольствия друг с другом издалека и улучшить свою связь.

Чтобы избежать ощущения, что ваши отношения с партнером стали менее приоритетными по сравнению с реальной жизнью, начните совместно планировать ваше будущее, например, поездку на море. Кроме того, эксперты раскрыли еще один лайфхак: посмотрите вместе фильм, оставаясь на связи, вдобавок можете заказать одинаковую еду.