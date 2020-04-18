Лера Кудрявцева в образе «Моники Беллуччи в блонде» объяснила, почему перестала «быть хорошей для всех»

«Я тебя люблю», — прокомментировал публикацию супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров. «И это взаимно», — ответила звезда экрана.

«Ты чудесная!!!!😘😘😘 Просто надо учитывать, что вокруг масса травмированных людей, с кучей пороков. Снисходительнее надо бы, или - в бан, в любой!) Ограждай себя максимально!» — написала Марина Федункив.

«Что за грустинка во взгляде, переходящая в чудинку???» — удивляется Игорь Крутой.

«Лерочка, любима! Ты очень хороший и отзывчивый человек! А эти мысли, думаю приходят в голову каждому из нас. Мне точно приходили неоднократно», — поддержала Кудрявцеву Эвелина Бледанс.

Многочисленные фолловеры восхитились фотографией и сравнили Леру Кудрявцевой с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи: «Похожа на Монику Беллуччи)», «На Монику похожа здесь))только светленькая😍», «Вы здесь очень на Монику Белуччи похожи )))», «Моника Беллуччи в блонде», «Белая Беллуччи».