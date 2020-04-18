Лера Кудрявцева в образе «Моники Беллуччи в блонде» объяснила, почему перестала «быть хорошей для всех»
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
48-летняя Лера Кудрявцева поделилась в блоге красивым черно-белым кадром, под которым сделала неожиданное признание — из-за желания быть любимой всеми она едва не потеряла себя: « Я всегда хотела, чтоб меня все любили! Вот все! Я же хорошая 🤷♀️ Пока не поняла, что растрачиваю себя и изнашиваю морально. Нельзя быть хорошим для всех, вот нельзя. Обязательно найдётся кто-то, кого ты раздражаешь, кому ты не отзываешься или кого-то ты просто раздражаешь, как факт. Но ты уже, вроде как, приучила всех, что понимающая, добрая ну и вроде как тебе на голову можно *** и не париться. И когда я сказала «стоп!», стала громко высказывать Своё мнение, не пряча голову в « песок», вдруг я для многих стала «неудобной», не комфортной :) Зато мне стало комфортно, а это самое главное!» — написала телеведущая.
«Я тебя люблю», — прокомментировал публикацию супруг Леры, хоккеист Игорь Макаров. «И это взаимно», — ответила звезда экрана.
«Ты чудесная!!!!😘😘😘 Просто надо учитывать, что вокруг масса травмированных людей, с кучей пороков. Снисходительнее надо бы, или - в бан, в любой!) Ограждай себя максимально!» — написала Марина Федункив.
«Что за грустинка во взгляде, переходящая в чудинку???» — удивляется Игорь Крутой.
«Лерочка, любима! Ты очень хороший и отзывчивый человек! А эти мысли, думаю приходят в голову каждому из нас. Мне точно приходили неоднократно», — поддержала Кудрявцеву Эвелина Бледанс.
Многочисленные фолловеры восхитились фотографией и сравнили Леру Кудрявцевой с итальянской кинозвездой Моникой Беллуччи: «Похожа на Монику Беллуччи)», «На Монику похожа здесь))только светленькая😍», «Вы здесь очень на Монику Белуччи похожи )))», «Моника Беллуччи в блонде», «Белая Беллуччи».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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