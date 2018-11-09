Лера Кудрявцева призналась, что не сможет простить мужу измену

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров для многих поклонников являются образцом гармоничной пары. Несмотря на то, что Лера Кудрявцева мастерски раскрывает секреты звезд, свою личную жизнь блондинка предпочитает держать под замком. В одном из недавних выпусков шоу «Звезды сошлись» Лера резко высказалась о супружеской неверности, дав понять, что даже в теории не сможет простить мужу измену: «Я все-таки против того, чтобы мужчины имели вторые семьи! Сразу развод! Сразу…». Соведущий Кудрявцевой, актер Оскар Кучера, в шутку пригрозил Игорю Макарову: «Понял, Макаров, а еще мы с пацанами придем… Ты нам девочку не обижай!».