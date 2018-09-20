Лера Кудрявцева нежно поздравила мужа с днем рождения

Скорее всего, снимок был сделан после вечера в ресторане, где спортсмен отмечал день рождения.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу 8 июня 2013 года. Они счастливы в браке пять лет, и разница в возрасте их вовсе не смущает.