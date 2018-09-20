Лера Кудрявцева нежно поздравила мужа с днем рождения

Чуть больше месяца назад 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой. Вчера ее супругу и отцу маленькой дочки Машеньки, хоккеисту Игорю Макарову, исполнился 31 год. Сегодня молодая мама нежно поздравила любимого, опубликовав трогательную совместную фотографию в разделе «сториз» Instagram.
Скорее всего, снимок был сделан после вечера в ресторане, где спортсмен отмечал день рождения.
Лера Кудрявцева и Игорь Макаров сыграли свадьбу 8 июня 2013 года. Они счастливы в браке пять лет, и разница в возрасте их вовсе не смущает.
Фото и видео: instagram