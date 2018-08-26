Леонида Агутина заподозрили в измене Анжелике Варум с 25-летней участницей «Голоса»

После того, как в микроблоге Анжелики Варум появились печальные стихи ее авторства о разрыве и страдании, поклонники решили, что в ее браке с Леонидом Агутиным есть проблемы. Более того, интернет-пользователи уже нашли причину предполагаемого охлаждения отношений между супругами — по слухам, Леонид увлекся своей молодой подопечной Элиной Чагой.

Певица познакомилась с артистом на съемках шоу «Голос». Агутин увидел в ней большой потенциал и взял под свою опеку, а после завершения телешоу продолжил сотрудничество с ней.