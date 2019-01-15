Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной и показал не самое удачное ее фото

Чуть больше двадцати лет назад, 15 января, Леонид Агутин и Анжелика Варум стали парой. В честь очередной годовщины этого события музыкант посвятил избраннице нежные строки.

«Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21ый век. У нас было все. Было счастливое детство, в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже все можно, мы начинаем периодически в чем-то себе отказывать.))) Но главное остается неизменным - щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и даже не представляю эту самую жизнь без тебя», — написал музыкант под архивной фотографией.