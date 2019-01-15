Леонид Агутин поздравил Анжелику Варум с годовщиной и показал не самое удачное ее фото

Чуть больше двадцати лет назад, 15 января, Леонид Агутин и Анжелика Варум стали парой. В честь очередной годовщины этого события музыкант посвятил избраннице нежные строки.
«Сегодня нам 21 год. Мы совершеннолетние. Мы вместе перешагнули в 21ый век. У нас было все. Было счастливое детство, в виде первых беззаботных лет совместной жизни. Был сложный и своенравный подростковый период. Бурная юность. И, наконец, мы повзрослели. Теперь, когда нам практически уже все можно, мы начинаем периодически в чем-то себе отказывать.))) Но главное остается неизменным - щемящее чувство взаимной необходимости и нежность, что сильнее всяких слов. Любовь прекрасна и, как ни странно, действительно, самый главный двигатель всего... Я люблю тебя, женщина моей жизни и даже не представляю эту самую жизнь без тебя», — написал музыкант под архивной фотографией.
«Огромного человеческого счастья вам, самая красивая пара на планете», «А вы похожи очень. Мы все помним как ваша любовь расцветала, как весной первые цветы....», «Как трогают за душу ваши слова, ваше признание, ваша искренность, как же приятно и трогательно, что вы смогли сохранить и приумножить свои трепетные чувства! Смотрю на вашу пару и радуюсь как за родных людей! Будьте счастливы и здоровы всегда — всегда», — поздравляют поклонники пару.
«Не сразу узнала», «Это 1-я жена? Или Анжелика? (тогда не узнаю ее)», «На этой фотографии не узнала Анжелику...», — пишут удивленные подписчики, которые привыкли видеть певицу совершенно в другом образе.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram