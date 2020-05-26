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Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с днем рождения: «Моя любовь»

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Леонид Агутин и Анжелика Варум

Фото: Starface

Певице исполнился 51 год. Праздник знаменитые супруги отмечают дома, в кругу семьи.

26 мая Анжелика Варум отмечает день рождения. Но из-за коронавируса нет возможности отметить праздник в ресторане. Поэтому торжество пройдет дома в кругу самых близких. Леонид Агутин нежно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей трогательные строки.

«Моя любовь», — назвал он жену в конце посвящения.

«Поздравляем, обожаем, целуем! Ваши Игорь+Юля+Вероника», — поздравил Игорь Николаев.

«Какие вы достойные, столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость. Восхищаюсь вами и поздравляю», «Какое же красивое поздравление», — присоединились поклонники Варум и Агутина.

Отношения Анжелики Варум и Леонида Агутина начались в 1997 году, а три года спустя они поженились. Для каждого из них брак стал вторым. У супругов есть 21-летняя дочь Елизавета.

Фото и видео: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Instagram, Starface

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