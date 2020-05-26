Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с днем рождения: «Моя любовь»
Фото: Starface
26 мая Анжелика Варум отмечает день рождения. Но из-за коронавируса нет возможности отметить праздник в ресторане. Поэтому торжество пройдет дома в кругу самых близких. Леонид Агутин нежно поздравил жену с днем рождения и посвятил ей трогательные строки.
«Моя любовь», — назвал он жену в конце посвящения.
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Мы будем праздновать сегодня, как должны! Мы будем жизнь свою любить без укоризны, Любые страхи пропуская через призму, Прекрасных лет неувядающей весны. Мы соберёмся, нас не сложно собирать. Мы здесь, мы рядом, мы давно уже готовы Для важных слов, под звуки нежной босановы И Хэппи Бёздэй петь и свечи задувать. Мы будем пить, мы будем есть, смеяться громко, Как-будто пир у нас на сотню человек. Захвалим прошлый, «отругаем» этот век. Слегка всплакнём на поздравлении ребёнка. Мы обязательно устроим этот шум. Я так хочу увидеть глаз твоих искринки И счастья милые, лукавые морщинки Моей любимой, удивительной Варум. С Днём Рождения, моя любовь!❤️
«Поздравляем, обожаем, целуем! Ваши Игорь+Юля+Вероника», — поздравил Игорь Николаев.
«Какие вы достойные, столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость. Восхищаюсь вами и поздравляю», «Какое же красивое поздравление», — присоединились поклонники Варум и Агутина.
Отношения Анжелики Варум и Леонида Агутина начались в 1997 году, а три года спустя они поженились. Для каждого из них брак стал вторым. У супругов есть 21-летняя дочь Елизавета.
Фото и видео: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, Instagram, Starface
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