Леонид Агутин нежно поздравил Анжелику Варум с днем рождения: «Моя любовь»

«Поздравляем, обожаем, целуем! Ваши Игорь+Юля+Вероника», — поздравил Игорь Николаев.

«Какие вы достойные, столько лет вместе, среди звездных пар это такая редкость. Восхищаюсь вами и поздравляю», «Какое же красивое поздравление», — присоединились поклонники Варум и Агутина.

Отношения Анжелики Варум и Леонида Агутина начались в 1997 году, а три года спустя они поженились. Для каждого из них брак стал вторым. У супругов есть 21-летняя дочь Елизавета.