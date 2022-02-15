Лениться иногда полезно! Психолог назвала плюсы такого состояния
Лень обычно представляет собой защитный рефлекс, считает психолог. «Также лень можно считать определенным критерием усталости — человек настолько эмоционально и физически перегружен, что не может заставить себя заниматься даже какими-то элементарными вещами», — рассказала Инна Паустовская.
Когда человек не хочет заниматься и тем, что ранее ему нравилось и приносило удовольствие, или отказывается от еды даже при голоде — он перегружен. Специалист утверждает, что это симптомы выгорания.
По словам Паустовской, безделье в таком случае позволит разобраться в себе, подвести какие-то важные итоги своей жизни, деятельности и задуматься о необходимых переменах.
Второе положительное качество лени заключается в следующем: человек явно не жаждет чем-либо заниматься, тогда он сделает все возможное, чтобы скорее избавиться от дел. Для этого будут максимально использованы интеллектуальные способности для поиска более простого и менее энергозатратного решения.
Получается, что лень — двигатель прогресса. Первое полезное качество лени — сигнал о том, что людей что-то не устраивает, порождает второй — стремление избавиться от рутинной работы совсем, оптимизировать ее и больше к этому не возвращаться. Об этом Инна Паустовская рассказала изданию «Слово и дело».
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