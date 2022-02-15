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Лениться иногда полезно! Психолог назвала плюсы такого состояния

Принято считать, что лень исключительно плохое качество. Между тем, как считает психолог Инна Паустовская, у этого качества есть сразу два полезных свойства, поэтому его нельзя однозначно наделить только негативными чертами.
Лениться иногда полезно! Психолог назвала плюсы такого состояния

Лень обычно представляет собой защитный рефлекс, считает психолог. «Также лень можно считать определенным критерием усталости — человек настолько эмоционально и физически перегружен, что не может заставить себя заниматься даже какими-то элементарными вещами», — рассказала Инна Паустовская.

Когда человек не хочет заниматься и тем, что ранее ему нравилось и приносило удовольствие, или отказывается от еды даже при голоде — он перегружен. Специалист утверждает, что это симптомы выгорания.

По словам Паустовской, безделье в таком случае позволит разобраться в себе, подвести какие-то важные итоги своей жизни, деятельности и задуматься о необходимых переменах.

Второе положительное качество лени заключается в следующем: человек явно не жаждет чем-либо заниматься, тогда он сделает все возможное, чтобы скорее избавиться от дел. Для этого будут максимально использованы интеллектуальные способности для поиска более простого и менее энергозатратного решения.

Получается, что лень — двигатель прогресса. Первое полезное качество лени — сигнал о том, что людей что-то не устраивает, порождает второй — стремление избавиться от рутинной работы совсем, оптимизировать ее и больше к этому не возвращаться. Об этом Инна Паустовская рассказала изданию «Слово и дело».

Фото: freepik.com

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