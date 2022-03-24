Легко потерять и невозможно забыть: как заставить мужчину дорожить вами и бояться разрыва

Как оказалось, не только женщинам важны похвала и комплименты. Особенно приятно слышать о своей привлекательности от возлюбленной, так он чувствует ее поддержку. Также необходимо оценивать и замечать его заслуги, благодарить за труд и показывать, что он небезразличен.

Давать больше свободы, когда это требуется. Если партнер захотел провести время в одиночестве или со своими друзьями, ошибочно думать об угасших чувствах. На самом же деле мужчины не нуждаются в постоянной эмоциональной и физической близости с дамой сердца. При этом, когда проводите время вместе, постарайтесь уделить все внимание любимому и не отвлекайтесь на звонки по телефону и прочее.

Показать, что вы думаете и заботитесь о мужчине довольно-таки легко. Например, хотите выпить кофе, налейте 2 кружки, пишут «БелНовости». Еще одной хитростью будет контакт глазами. Даже короткий взгляд с легкой улыбкой привлечет его внимание.