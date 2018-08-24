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Лариса Гузеева показала трогательное фото с бывшим возлюбленным Дмитрием Нагиевым

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев

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Мало кто знает, что в молодости у 59-летней Ларисы Гузеевой и 51-летнего Дмитрия Нагиева был роман. Теперь знаменитости дружат.

Не так давно в эфире передачи «Прожарка» на Первом канале телеведущие Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева неожиданно признались, что в начале 80-х у них был роман. Лариса первой взяла слово и откровенно рассказала об их с Дмитрием совместном прошлом: «Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мейнстримом. На память о той связи у меня осталось прозвище «Соковыжималка», и с легкой руки Димы я носила его еще очень долго. Добавлю, кстати, что если тщательно осмотреть все подушки в женских общежитиях Петербурга, то прическу Нагиева можно собрать обратно».

Сейчас Лариса и Дмитрий тепло дружат и являются коллегами — они оба работают на Первом канале. На недавнем мероприятии, где собралось множество знаменитостей-сотрудников канала, они с удовольствием сфотографировались вместе, и Гузеева так подписала снимок: «Бесконечноталантливый Дима Нагиев» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Некоторые поклонники сразу же принялись фантазировать о воссоединении звезд, ведь в Сети ходят слухи о проблемах в браке актрисы, да и Нагиев тщательно скрывает свою личную жизнь (говорят, что сейчас его сердце свободно). А вам нравится эта воображаемая пара?

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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