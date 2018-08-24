Лариса Гузеева показала трогательное фото с бывшим возлюбленным Дмитрием Нагиевым

Не так давно в эфире передачи «Прожарка» на Первом канале телеведущие Дмитрий Нагиев и Лариса Гузеева неожиданно признались, что в начале 80-х у них был роман. Лариса первой взяла слово и откровенно рассказала об их с Дмитрием совместном прошлом: «Я знала Диму, когда Нагиевым-младшим он называл совсем не своего сына. Я была такая дальновидная, что закрутила с ним интрижку еще до того, как это стало мейнстримом. На память о той связи у меня осталось прозвище «Соковыжималка», и с легкой руки Димы я носила его еще очень долго. Добавлю, кстати, что если тщательно осмотреть все подушки в женских общежитиях Петербурга, то прическу Нагиева можно собрать обратно».

Сейчас Лариса и Дмитрий тепло дружат и являются коллегами — они оба работают на Первом канале. На недавнем мероприятии, где собралось множество знаменитостей-сотрудников канала, они с удовольствием сфотографировались вместе, и Гузеева так подписала снимок: «Бесконечноталантливый Дима Нагиев» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).