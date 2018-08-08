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Лариса Долина рассталась с молодым мужем после 20 лет гражданского брака

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лариса Долина и Илья Спицин

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62-летняя Лариса Александровна Долина давно не появлялась на публике с супругом Ильей Спициным. Оказалось, что они расстались некоторое время назад.

Лариса Долина довольно редко рассказывает журналистам о своей личной жизни и, как правило, выходит в свет одна, без мужа Ильи Спицина — по совместительству своего директора. Но репортеры «Комсомольской правды» все же выяснили, что Лариса Александровна и Илья больше не вместе.

«Я дружил с Ларисой, когда она была замужем за Витей Митязовым, — рассказал «Комсомолке» актер Станислав Садальский. — У нас была программа «Товарищ Кино», с которой мы ездили по стране. Витя очень любил Ларису, все для нее делал. Потом Лариса ушла от мужа к молодому ухажеру. А некоторое время назад они расстались».

Экс-супруг джаз-дивы Виктор Митязов также подтвердил эту информацию и добавил, что ходят слухи, будто у Спицина есть вторая семья, в которой даже подрастает малыш. «Долина приняла это и, видимо, смирилась. Раньше она так бы не поступила. Но теперь, видимо, не хочет что-то кардинально менять в жизни. Спицин живет то в своей семье, то приезжает в дом Долиной раз в неделю или в месяц. Не думаю, что там только дружба. Обоюдное чувство, конечно, есть. Уж с ее стороны точно. Лариса по нему просто с ума сходила. Если бы разлюбила, давно бы его вышвырнула...» — заявил музыкант.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov, Natalya Loginova / Global Look Press, East News, Instagram

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