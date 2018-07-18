logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину, и та ее оскорбила

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 6

Лариса Гузеева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Телеведущая Лера Кудрявцева завела с коллегами разговор о нянях и попутно развязала конфликт.

Ни для кого уже не секрет, что совсем скоро 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева во второй раз станет мамой. Она не афиширует свое интересное положение и не дает комментариев по поводу родов. Однако поступки Леры говорят сами за себя: недавно она обустраивала детскую, а теперь решила узнать мнение подписчиков в своем Facebook по поводу нянь из Филиппин.

Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. «У Василисы, моей соведущей, такая няня, она счастлива», — сообщила она. В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с Володиной не так давно: «Лорик твоя Василиса после слова «Б» или «С» не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Гузеева очень удивилась и тоже нелестно высказалась об астрологе: «Да ты что! Телевизор случайным людям сносит голову. Гневное письмо взрослой бабе — это глупо». Позже обе подруги удалили свои записи, однако в интернете, как известно, все сохранилось.

Действительно, слухи о том, что ведущие «Давай поженимся» конфликтуют друг с другом, ходят давно. Ранее Лариса Гузеева рассказывала, что практически не общается вне съемочной площадки с Розой Сябитовой и Василисой Володиной.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
#Моеголоелето: Анфиса Чехова не комплексует и показывает аппетитную фигуру топлес
«Засохшая старушка»: Яну Рудковскую жестко раскритиковали за откровенный вырез на платье
Максим Виторган засветил округлившийся живот Ксении Собчак в «бабушкиной» ночнушке
«Я узнала о разводе по SMS»: Ирина Грудинина об изменах мужа, его любовнице-«ангеле» и ссоре сыновей
Такая взрослая! Четырехлетняя Лиза Галкина стала звездой показа мод под пальмами
Ольга Бузова продемонстрировала изящные изгибы своего тела в модной фотосъемке