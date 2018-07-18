Кудрявцева пожаловалась Гузеевой на Володину, и та ее оскорбила

Ни для кого уже не секрет, что совсем скоро 47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева во второй раз станет мамой. Она не афиширует свое интересное положение и не дает комментариев по поводу родов. Однако поступки Леры говорят сами за себя: недавно она обустраивала детскую, а теперь решила узнать мнение подписчиков в своем Facebook по поводу нянь из Филиппин.

Среди комментаторов оказалась актриса и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева. «У Василисы, моей соведущей, такая няня, она счастлива», — сообщила она. В ответ Кудрявцева рассказала о неприятном инциденте, который произошел у нее с Володиной не так давно: «Лорик твоя Василиса после слова «Б» или «С» не помню точно, написала мне гневное послание и демонстративно удалилась из Инстаграмма» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).