Куценко об отношениях с Порошиной: «Она со мной хлебнула такого горя, что потом стала отличной актрисой»

На днях Гоша Куценко стал одним из героев шоу «Судьба человека». Актер многое рассказал о своей жизни, и в том числе, разумеется, об отношениях с Марией Порошиной, своей первой гражданской супругой. Некоторые поклонники подозревают, что артист, несмотря на новый брак, все еще любит Марию — но это оказалось не совсем так.
«Несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: «Дурак! Кто же о таком рассказывает». Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису», — заявил Гоша.
Куценко добавил, что спустя время Порошина, родившая от него свою старшую дочь Полину, все-таки смогла его простить. «Конечно, сейчас мы с Машей родные люди. Она относится ко мне как к ребенку, привыкла к моим выходкам», — рассказал артист. Напомним, недавно Гоша признался, что старается максимально помогать экс-возлюбленной, которая стала мамой уже в пятый раз.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram