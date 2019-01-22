Куценко об отношениях с Порошиной: «Она со мной хлебнула такого горя, что потом стала отличной актрисой»

На днях Гоша Куценко стал одним из героев шоу «Судьба человека». Актер многое рассказал о своей жизни, и в том числе, разумеется, об отношениях с Марией Порошиной, своей первой гражданской супругой. Некоторые поклонники подозревают, что артист, несмотря на новый брак, все еще любит Марию — но это оказалось не совсем так.

«Несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: «Дурак! Кто же о таком рассказывает». Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису», — заявил Гоша.