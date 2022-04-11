Названы ключевые факторы, которые формируют интерес мужчин к женщинам

Мужчину может привлекать женщина, похожая на мать, или на другую фигуру, занимающую важное место в его жизни в детстве, — например, бабушку, тетю и прочее. «Мальчик будет считать неосознанно эту бабушку эталоном женщины. Но в будущем это необязательно может быть бабушка. Это может быть воспитательница из детского садика, которая как-то по-особому относилась, что запомнилась мальчику как особенная женщина, которую он обязательно хочет иметь в будущем», — уточнила Алия Королева.

Причем предпочтения касаются не только внешних черт, но и особенностей характера. Между тем в более зрелом возрасте мужчина определится с качествами, которые наиболее привлекают его в женщинах, и они станут ключевыми при выборе избранницы. «Годам к 30 у нас уже отлично развивается критическое мышление и мы не ищем женщину, которая соответствовала бы каким-то предпочтениям из детства. Вкус видоизменяется, что-то прибавляется, что-то убавляется, формируется определенный типаж. Не обязательно он должен быть каким-то эталоном: блондинка, высокая, добрая, заботливая, внимательная», — сообщила сексолог в беседе с «Пятым каналом».