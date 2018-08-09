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Ксения Новикова рассказала, как бывший муж издевался над ее детьми

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алексей Сорокин и Ксения Новикова

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38-летняя Ксения Новикова дала откровенное интервью об отношениях с экс-супругом Алексеем Сорокиным.

Певица, актриса и телеведущая Ксения Новикова два года жила в браке с бизнесменом Алексеем Сорокиным. Мужчина оказался далеко не самым хорошим мужем и отчимом для сыновей Ксении — 10-летнего Мирона и 8-летнего Богдана. Более того, Алексей морально давил на мальчиков и позволял себе наказывать их якобы за непослушание.

«Во время отдыха в Турции мои мальчишки впервые начали жаловаться на Алексея, даже плакали: почему его родному сыночку все, а их он только наказывает, телефоны отбирает за малейший проступок. А «сыночек» мог лупить других детей, и ему все сходило с рук. Однажды куда-то убежал, мы всей компанией часа два искали его на территории отеля. И ничего! Папа уже через минуту с ним в море плавал. А Мирон с Богданом сидят наказанные на берегу за то, что на обед не вовремя пришли», — откровенно рассказала Ксения в интервью журналу «Караван историй».

Затем Новикова уличила мужа в изменах — он стал ей лгать и однажды даже улетел отдыхать с другой женщиной, сказав супруге, что отправился в командировку. Блондинка предложила Сорокину развестись, и тот согласился, но долго не оформлял нужные документы. Несмотря на все неприятности в этом браке, Ксения все же верит в любовь и надеется, что скоро встретит действительно достойного мужчину.

Фото: Anatoly Lomokhov, Gennadii Sergeev / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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