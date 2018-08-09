Ксения Новикова рассказала, как бывший муж издевался над ее детьми

Певица, актриса и телеведущая Ксения Новикова два года жила в браке с бизнесменом Алексеем Сорокиным. Мужчина оказался далеко не самым хорошим мужем и отчимом для сыновей Ксении — 10-летнего Мирона и 8-летнего Богдана. Более того, Алексей морально давил на мальчиков и позволял себе наказывать их якобы за непослушание.

«Во время отдыха в Турции мои мальчишки впервые начали жаловаться на Алексея, даже плакали: почему его родному сыночку все, а их он только наказывает, телефоны отбирает за малейший проступок. А «сыночек» мог лупить других детей, и ему все сходило с рук. Однажды куда-то убежал, мы всей компанией часа два искали его на территории отеля. И ничего! Папа уже через минуту с ним в море плавал. А Мирон с Богданом сидят наказанные на берегу за то, что на обед не вовремя пришли», — откровенно рассказала Ксения в интервью журналу «Караван историй».