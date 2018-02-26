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Ксения Бородина прокомментировала измены мужу

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Фото из Instagram Ксении Бородиной
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34-летняя Ксения Бородина дала новое откровенное интервью об отношениях с супругом Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина и Курбан Омаров живут в браке уже два с половиной года, но в Сети периодически появляются слухи об изменах супругов друг другу и скором разводе. На днях телеведущая решила расставить все точки над i в откровенном интервью журналу StarHit.

«Конечно, бывает, ругаемся. Мы же живые люди. Когда-то могли поскандалить и не разговаривать аж две недели, теперь — максимум до вечера. Ложась ночью в кровать, обязательно миримся. И мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь мне не нужна», — призналась Ксения.

Раньше мне казалось , что любовь -это что -то такое бешеное, сильно эмоциональное, что обязательно должно быть взрывом эмоций, вечный адреналин ))) Сейчас я убедилась в том , что Любовь это кататься вместе с Горки с нашими детьми, Любовь это мчаться домой, чтобы поскорее увидеть, Любовь это путешествие вдвоём и каждую минуту интересно, Любовь называть его ласково Папа ( и мне это очень нравится, чтобы не говорили, типа это не секси) , Любовь это просыпаться и засыпать всегда вместе, уважать, делится сокровенными, когда Он лучший друг, самый близкий, когда даже ругаешься, но всегда знаешь это не конец, а это просто ссора, когда больше не надо ничего доказывать друг другу, когда пазл сошёлся . Конечно мы до сих пор эмоциональная пара, без этого никуда, но именно любовь она в нашем спокойствии , в наших детях, в нашем уважении к друг другу и нашей нежности ♥️♥️♥️♥️♥️ @zimamoscow

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Напомним, в прошлом году вся страна обсуждала крупную ссору Бородиной и Омарова, из-за которой влюбленные действительно едва не расстались, несмотря на общую маленькую дочь Теону и еще двух детей от предыдущих отношений. Тем не менее Ксении и Курбану все-таки удалось сохранить семью.

Фото: Instagram

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