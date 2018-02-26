Ксения Бородина прокомментировала измены мужу

Ксения Бородина и Курбан Омаров живут в браке уже два с половиной года, но в Сети периодически появляются слухи об изменах супругов друг другу и скором разводе. На днях телеведущая решила расставить все точки над i в откровенном интервью журналу StarHit.

«Конечно, бывает, ругаемся. Мы же живые люди. Когда-то могли поскандалить и не разговаривать аж две недели, теперь — максимум до вечера. Ложась ночью в кровать, обязательно миримся. И мне не придет в голову пойти и поискать другого человека. Я верная, и подобная грязь мне не нужна», — призналась Ксения.