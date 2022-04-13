Криком делу не поможешь! Почему люди повышают голос и как на это реагировать

Кроме того, данный способ направлен не только на то, чтобы докричаться до окружающих. Таким образом человек подсознательно просит помощи и рассчитывает на изменение ситуации в лучшую сторону.

«У кого-то чувство злости, у кого-то чувство бессилия или раздражения — все это вызывает такую реакцию. То есть это такой механизм, который состоит из трех компонентов: наша мысль, наши чувства и наша поведенческая реакция. Когда человек кричит, он нападает, а тот, кто боится, тот прячется. Но обычно все это происходит неосознанно: мы не отслеживаем этот механизм, который заставляет нас переходить на крик», — рассказала Татьяна Черепанова.

Человек, с которым разговаривают на повышенных тонах, может реагировать на данное нападение бегством или ответом. Или же эмоциональный оппонент должен самостоятельно справиться со своим порывом. Но почему возникают такие всплески?

«Если у ваших родителей было заведено так, что они могли кричать друг на друга, то во взрослом возрасте эта модель для вас — норма. Такой эмоциональный выплеск в общении с близкими для меня означает, что это я не справляюсь со своими эмоциями, а поэтому я накричала на своего ребенка. То есть я передала ему свою боль и сказала "Я не справляюсь, справься ты, пожалуйста, как хочешь". А ребенку остается только поплакать, пережить это и пойти дальше», — объясняет психолог.

В беседе с радио Sputnik Черепанова рассказала, что после тяжелого дня, когда нервы на пределе, следует отказаться от общения. Первым делом надо успокоиться и «привести себя в порядок», чтобы общаться без агрессии, что особенно важно при взаимодействии с детьми.