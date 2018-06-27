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«Крид демонстрирует совсем не мужское поведение»: Водонаева защитила победительницу «Холостяка» Клюкину от нападок

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Серый слайд, который
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Егор Крид

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Телеведущая и модель Алена Водонаева вступилась за Дарью Клюкину, которую в финале шоу «Холостяк» выбрал Егор Крид.

После финала очередного сезона шоу «Холостяк», героем которого был молодой рэпер Егор Крид, у поклонников возникла масса вопросов не только из-за окончательного выбора знаменитости, но и к победительнице — Дарье Клюкиной. Якобы девушка хотела лишь пиара и теперь беззаботно купается в лучах славы, забыв о Егоре.

Телеведущая Алена Водонаева встала на сторону Дарьи и высказала свою точку зрения в новой колонке на портале 7days.ru: «Почему весь этот негатив получает не Егор, который сделал свой выбор, предварительно вытрепав нервы Даше, ее соперницам и миллионам телезрительниц? Чего стоят только постоянные обвинения каждой второй участницы в неискренности и жажде пиара за его счет! А не пиар ли — прийти в шоу Урганта, посмотреть пародию на его пару с Дашей и заявить на всю страну: «Я угорал в голос»? Позже он ответит кому-то в соцсети на вопрос о свадьбе с Клюкиной: «Да вы одурели? На ней? Это же шоу». Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем такие заявления».

Напомним, на днях Егор Крид отпраздновал свое 24-летие масштабной вечеринкой в Москве, но Дарью на нее не пригласил, ограничившись лишь довольно странным и неоднозначным видеороликом с участием девушки, который можно посмотреть выше. Сама Клюкина пока предпочитает хранить молчание.

Фото: Instagram

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