«Крид демонстрирует совсем не мужское поведение»: Водонаева защитила победительницу «Холостяка» Клюкину от нападок

Телеведущая Алена Водонаева встала на сторону Дарьи и высказала свою точку зрения в новой колонке на портале 7days.ru: «Почему весь этот негатив получает не Егор, который сделал свой выбор, предварительно вытрепав нервы Даше, ее соперницам и миллионам телезрительниц? Чего стоят только постоянные обвинения каждой второй участницы в неискренности и жажде пиара за его счет! А не пиар ли — прийти в шоу Урганта, посмотреть пародию на его пару с Дашей и заявить на всю страну: «Я угорал в голос»? Позже он ответит кому-то в соцсети на вопрос о свадьбе с Клюкиной: «Да вы одурели? На ней? Это же шоу». Даже сбежать из загса — поступок более мужской, чем такие заявления».