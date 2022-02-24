Кредит на память: как не платить долги за бывшего супруга
В связи с этим в некоторых случаях возможно освободить себя от долгов экс-супруга. Если кредит взят в личных целях, например, для покупки телефона платить придется владельцу устройства. Однако вопрос спорный, поскольку инициатива или согласие другого супруга на приобретение долга в такой ситуации будет предполагаться, сообщил Петр Гусятников.
«Если, например, судом была в равных долях разделена между супругами квартира, взятая в ипотеку, то и долг по ипотечному кредиту может быть разделен между супругами поровну (если часть такого долга была погашена в период брака одним из супругов единолично, он будет вправе требовать компенсации)», — объяснил специалист. Это действует согласно ч. 3 ст. 39 СК РФ, где сказано, что общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между супругами пропорционально присужденным им долям.
Но суд может отступить от равноценного разделения имущества при наличии у супругов общих несовершенных детей.
А что касается долгов по кредитной карте, они могут быть признаны банком общими. Это произойдет, если заем возник в период брака и осуществлялся из-за нужд семьи. Однако, как правило, кредит выплачивает тот супруг, который его брал, а с другого супруга в пользу первого взыскивается компенсация пропорциональная его доле в обязательстве, заключил Петр Гусятников разговор с агентством «Прайм».
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