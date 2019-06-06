Креативные фотографии родителей, выпроваживающих чадо во взрослую жизнь, стали вирусными в Сети

Россиянам, привыкшим зачастую жить большими семьями, невдомек, как можно опустить всех своих детей, едва они только получат аттестат зрелости, и не испытывать при этом чувства страха и беспомощности. Ведь теперь вы не будете рядом со своим ребенком и не сможет его оберегать и направлять. А вот в других странах, в той же Америке, например, к данному вопросу относятся намного проще и стараются не затягивать этот момент. Однако даже среди привыкших ко всему американцев нашлась семейная пара, которая сумела обыграть обыденную ситуацию и вдохновить пользователей Сети.

Так, например, Эми и Рэнди Инглиши из штата Миссисипи решили сообщить всему миру, что с июня 2019 года они официально стали «эмпти-нестерами» (что в переводе с английского empty nest означает «пустое гнездо»), «выпроводив» из отчего дома свою младшую дочь. Их двое сыновей уже давно живут отдельно от родителей, а 22-летняя Хэйли Мари только-только решилась на этот шаг. И чтобы продемонстрировать всю палитру родительских чувств по данному поводу, девушка сделала серию фотографий, которые тут же стали вирусными в Сети, передает американское издание Today.