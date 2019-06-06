Креативные фотографии родителей, выпроваживающих чадо во взрослую жизнь, стали вирусными в Сети

Россиянам, привыкшим зачастую жить большими семьями, невдомек, как можно опустить всех своих детей, едва они только получат аттестат зрелости, и не испытывать при этом чувства страха и беспомощности. Ведь теперь вы не будете рядом со своим ребенком и не сможет его оберегать и направлять. А вот в других странах, в той же Америке, например, к данному вопросу относятся намного проще и стараются не затягивать этот момент. Однако даже среди привыкших ко всему американцев нашлась семейная пара, которая сумела обыграть обыденную ситуацию и вдохновить пользователей Сети.
Так, например, Эми и Рэнди Инглиши из штата Миссисипи решили сообщить всему миру, что с июня 2019 года они официально стали «эмпти-нестерами» (что в переводе с английского empty nest означает «пустое гнездо»), «выпроводив» из отчего дома свою младшую дочь. Их двое сыновей уже давно живут отдельно от родителей, а 22-летняя Хэйли Мари только-только решилась на этот шаг. И чтобы продемонстрировать всю палитру родительских чувств по данному поводу, девушка сделала серию фотографий, которые тут же стали вирусными в Сети, передает американское издание Today.
И так как 22-летняя Хэйли работает профессиональным фотографом, то к делу она подошла креативно и результатами проделанной работы поделилась на своей официальной страничке в Facebook. Пользователям особо запал в душу снимок, где удрученные Эми и Рэнди держат табличку с разбитым сердцем и надписью: «Так печально…», а на следующем кадре родители уже заливаются смехом и демонстрируют табличку с надписью: «Хахаха, мы просто пошутили». Радость семейства была настолько неподдельной и заразительной, что пользователи подхватили идею и оставили множество положительных комментариев и лайков.
А на другом снимке, который тоже отметили пользователи Сети, счастливые родители обнимают собак и демонстрируют табличку с надписью: «Это наши любимые дети». Инглиши действительно отрывались по полной, доказывая, что уход наследников из дома не является поводом для грусти, а, напротив, открывает новые возможности для них – они теперь могут наслаждаться жизнью и делать те вещи, которые не могли себе позволить раньше, например, в силу нехватки времени.
«Я очень благодарна людям, что они оценили мои работы», - признается ошеломленная таким результатом девушка, - «Профессионально я начала заниматься фотографией с января этого года (до этого много лет это было лишь моим увлечением), поэтому для меня очень важно, что мои снимки так восприняли».
Текст: Юлия Кальницкая
Фото: vostock-photo/shutterstock
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