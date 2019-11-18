Красивый, стильный, молодой: 18-летняя внучка Софии Ротару случайно спровоцировала обсуждение своего бойфренда

Невинная фраза, сказанная Софией Евдокименко в одном из недавних интервью прессе, спровоцировала бурное обсуждение ее личной жизни. «Никогда не думала, что это интересно моим подписчикам в Instagram. Меня, например, не интересует личная жизнь малознакомых мне людей», — так ответила на вопрос она, и это заставило прочитавших фразу людей, в том числе журналистов, обратиться к Instagram ее бойфренда.

О романе Софии Евдокименко с французским бизнесменом и коллекционером по имени Марко Дюменил заговорили примерно год назад. Он оказался человеком молодым, красивым, стильным.

Светские сплетники поговаривают, что скоро пара планирует помолвку, а Дюменил уже познакомился с знаменитой бабушкой невесты, Софией Михайловной — это произошло на праздновании совершеннолетия девушки.

Софию-младшую и Марко объединяет интерес к искусству. Девушка учится в Школе дизайна Парсонс в США.