Константин Меладзе о Вере Брежневой: «Она советуется со мной по всем вопросам»

По словам Константина Шотаевича, его мнение важно для его супруги: «Она советуется со мной по части всего, в том числе и по части благотворительности».

Напомним, в декабре минувшего года Константин Меладзе и Вера Брежнева впервые появились в шоу «Вечерний Ургант». В студии программы музыканты рассказали о седьмом сезоне шоу «Голос», наставником в котором композитор стал впервые, а также о фильме «Елки последние». Певица вновь исполнила одну из ролей в новогодней ленте, а также записала саундтрек — песню «Любите друг друга», написанную Константином.