Константин Меладзе о Вере Брежневой: «Она советуется со мной по всем вопросам»

Продюсер и композитор Константин Меладзе и певица Вера Брежнева счастливы в браке немногим более трех лет. Супруги редко появляются вместе на светских мероприятиях, а в интервью практически не рассказывают о личной жизни. Важную часть жизни этой пары занимает благотворительность. В недавнем интервью звездному редактору еженедельника «Теленеделя» и певице Елене Север Константин Шотаевич объяснил, почему предпочитает это скрывать. «Каждый человек должен жить в соответствии со своими стремлениями и принципами. В благотворительности главное — все делать тихо. И у Веры, и у Валеры (брат Константина Валерий Меладзе — прим.ред.) есть видимая часть благотворительности, и это такая небольшая верхушка айсберга. И есть менее заметная, когда они помогают людям непублично. Думаю, даже за то, что я здесь это говорю, они меня по головке не погладят», — цитирует продюсера издание.
По словам Константина Шотаевича, его мнение важно для его супруги: «Она советуется со мной по части всего, в том числе и по части благотворительности».
Напомним, в декабре минувшего года Константин Меладзе и Вера Брежнева впервые появились в шоу «Вечерний Ургант». В студии программы музыканты рассказали о седьмом сезоне шоу «Голос», наставником в котором композитор стал впервые, а также о фильме «Елки последние». Певица вновь исполнила одну из ролей в новогодней ленте, а также записала саундтрек — песню «Любите друг друга», написанную Константином.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Alexander Gusev/Globallookpress, кадры из программы, Instagram
Видео: YouTube/Meladze Music