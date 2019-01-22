«Конфликты были чуть ли не до драк»: Мария Кожевникова рассказала о вражде с коллегами по «Универу»

Сейчас Мария Кожевникова известна российским зрителям по ролям в масштабных фильмах, таких, как «Темный мир» и «Батальон». Но начинала актриса с сериала «Универ», в который, как выяснилось во время ее недавнего интервью Вячеславу Манучарову в его шоу «Эмпатия Манучи», Мария попала случайно. И с некоторыми коллегами по ситкому у Кожевниковой не сложились отношения.
«Когда люди снимаются вместе так долго и по 12 часов в сутки, у них неизбежно портятся отношения. Так было у меня с Валей Рубцовой. А бывает, что люди просто несовместимы и не могут никак общаться вне съемочной площадки. Я так не могла с Араратом Кещяном. У нас были очень мощные конфликты, доходило чуть ли не до драк. Это просто не «мой» человек», — объяснила Мария.
Впрочем, актриса добавила, что всегда старалась держаться максимально профессионально и ушла из сериала не потому, что ссорилась с коллегами, а потому, что просто очень устала. Напомним, после завершения съемок Мария смогла устроить и свою личную жизнь — она вышла замуж за бизнесмена Евгения Васильева и родила троих сыновей.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram