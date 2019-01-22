«Конфликты были чуть ли не до драк»: Мария Кожевникова рассказала о вражде с коллегами по «Универу»

Сейчас Мария Кожевникова известна российским зрителям по ролям в масштабных фильмах, таких, как «Темный мир» и «Батальон». Но начинала актриса с сериала «Универ», в который, как выяснилось во время ее недавнего интервью Вячеславу Манучарову в его шоу «Эмпатия Манучи», Мария попала случайно. И с некоторыми коллегами по ситкому у Кожевниковой не сложились отношения.

«Когда люди снимаются вместе так долго и по 12 часов в сутки, у них неизбежно портятся отношения. Так было у меня с Валей Рубцовой. А бывает, что люди просто несовместимы и не могут никак общаться вне съемочной площадки. Я так не могла с Араратом Кещяном. У нас были очень мощные конфликты, доходило чуть ли не до драк. Это просто не «мой» человек», — объяснила Мария.