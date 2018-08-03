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«Кольцо detected»: Равшана Куркова тайно вышла замуж в третий раз?

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Равшана Куркова

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37-летняя Равшана Куркова предпочитает держать в тайне свою личную жизнь, но недавно она в очередной раз засветила кольцо, похожее на обручальное.

В Сети уже не первый раз обсуждаются слухи о третьем замужестве Равшаны Курковой. Напомним, еще в прошлом году инсайдеры объявили, что актриса сыграла свадьбу с молодым партнером по спектаклю «Черный русский» Станиславом Румянцевым. Однако тогда звезда решительно опровергла эту информацию.

Тем не менее, не так давно на безымянном пальце Равшаны появилось золотое кольцо, очень похожее на обручальное, которое она даже не скрывает. «Тайно замуж?», «Равшаночка, поздравляем», «Ура, мы рады за вас», — пишут поклонники Курковой в ее микроблоге.

Напомним, узбечка была замужем два раза — за фотографом Семеном Курковым и актером Артемом Ткаченко. С последним у Равшаны по-прежнему дружеские отношения и они порой работают над одними проектами.

Фото и видео: Instagram

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