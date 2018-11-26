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«Когда первый раз выходишь в чужой футболке на чужую кухню»: Рита Дакота рассекретила новую любовь

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Рита Дакота

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28-летняя певица Рита Дакота наконец вновь влюблена и больше не переживает из-за развода с Владом Соколовским.

Всего два месяца назад Рита Дакота поставила точку в браке с Владом Соколовским. Оказалось, что певица успела найти нового возлюбленного — в этом она лично призналась во время недавнего концерта в Москве.

«Мое самое любимое чувство, когда отношения только зарождаются. Вот эти самые бабочки, мурашки, чувство, когда тебе написал этот заветный абонент. Об этом песня «Кофемолоко». Она максимально точно раскрывает это состояние душевного подъема, когда ты первый раз выходишь в чужой футболке на чужую кухню и пьешь кофе. Признаться, я сейчас испытываю подобные эмоции. Я вам рассказываю первыми об этом. Могу сказать одно, сейчас я влюблена», — рассказала Дакота перед исполнением новой композиции.

Хотя называть имя избранника артистка не стала, эти слова, как можно догадаться, очень обрадовали ее поклонников. А кто-то уже предположил, что бойфрендом Риты стал ее новый приятель по имени Федор, с которым она провела несколько дней на Бали, снимая видеоклип. Как бы там ни было, пока звезда и молодая мама не торопится с дальнейшими откровениями.

Фото и видео: Instagram

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