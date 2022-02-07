Когда любовь трещит по швам: названы признаки выгорания в отношениях

Бывает, интерес к партнеру пропадает настолько, что супругам безразлична личная жизнь друг друга. Они больше не разговаривают, не проводят время вместе. В таком случае появляются задержки на работе, частые командировки и прочие ситуации, которые позволяют находиться дома как можно меньше.

Заключительным пунктом Александр Шахов назвал «день сурка». В отношениях больше нет места позитивным эмоциям и ярким впечатлениям, любовь больше стала похожа на обыденность и привычку, пишет «Газета.Ru».