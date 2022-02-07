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Когда любовь трещит по швам: названы признаки выгорания в отношениях

Со временем каждая пара рискует столкнуться с кризисом в отношениях. Определить, что вы находитесь в шатком положении, позволяют признаки выгорания, которые перечислил социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов.
Когда любовь трещит по швам: названы признаки выгорания в отношениях

Нередко люди замечают, что без видимых причин их начал раздражать партнер. Из-за этого хочется отстраниться, чтобы не усугубить и без того натянутые отношения. В результате теряется и тактильный контакт: в отношениях отсутствуют объятия, поцелуи и случайные прикосновения. По словам Александра Шахова, это напоминает ситуацию, когда вы чувствуете себя дальними родственниками, живущими под одной крышей.

Бывает, интерес к партнеру пропадает настолько, что супругам безразлична личная жизнь друг друга. Они больше не разговаривают, не проводят время вместе. В таком случае появляются задержки на работе, частые командировки и прочие ситуации, которые позволяют находиться дома как можно меньше.

Заключительным пунктом Александр Шахов назвал «день сурка». В отношениях больше нет места позитивным эмоциям и ярким впечатлениям, любовь больше стала похожа на обыденность и привычку, пишет «Газета.Ru».

Фото: freepik.com

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