Когда любовь трещит по швам: названы признаки выгорания в отношениях
Нередко люди замечают, что без видимых причин их начал раздражать партнер. Из-за этого хочется отстраниться, чтобы не усугубить и без того натянутые отношения. В результате теряется и тактильный контакт: в отношениях отсутствуют объятия, поцелуи и случайные прикосновения. По словам Александра Шахова, это напоминает ситуацию, когда вы чувствуете себя дальними родственниками, живущими под одной крышей.
Бывает, интерес к партнеру пропадает настолько, что супругам безразлична личная жизнь друг друга. Они больше не разговаривают, не проводят время вместе. В таком случае появляются задержки на работе, частые командировки и прочие ситуации, которые позволяют находиться дома как можно меньше.
Заключительным пунктом Александр Шахов назвал «день сурка». В отношениях больше нет места позитивным эмоциям и ярким впечатлениям, любовь больше стала похожа на обыденность и привычку, пишет «Газета.Ru».
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