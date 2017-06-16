Психологи кировского ВятГУ разработали тест, с помощью которого можно будет выявить склонность человека к коррупции, сообщается на сайте университета.

Тест проводится с помощью компьютерной программы по диагностике антикоррупционной устойчивости личности. Она позволяет проанализировать качества личности и выявляет те, которые взаимно исключают друг друга: например, высокая самоуверенность и неглубокий анализ возможных последствий своих действий. Такое сочетание считается характеристикой, указывающей на возможную склонность к взяточничеству.

Система уже протестирована на осужденных за экономические преступления. В результате этого исследования специалисты выявили три типа коррупционеров: лидер, активный участник (исполнитель) и подстрекатель.

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