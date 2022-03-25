Хороший, плохой, злой? Какой вы человек на самом деле

Как сообщает специалист, в мире важно равновесие: «Нет плохого и хорошего, есть такое, какое оно есть: инь и ян, черное и белое, мужское и женское — все это присутствует на нашей планете в рамках определенного закона баланса. В каждом из нас есть светлая и темная стороны. Это не вопрос "или-или", это всегда вопрос "и-и"».

Неправильно определять себя «плохим» или «хорошим». Надо думать, каким человеком хотите быть, как стать лучше и совершенствоваться. Но перед этим все-таки разобраться, почему хотели отнести себя к одной из обсуждаемых категорий, как создалось это субъективное мнение и не является ли оно нам навязанным со стороны, с которым мы свыклись и выдаем сейчас за собственное, посоветовала Ольга Хабибулина.

«Необходимо понять и услышать, что каждый из нас — это разный человек. И именно плохая, теневая часть делает нас живыми. Человек, который признает в себе различность и многогранность, будет ощущать себя цельным человеком», — добавила она.

Важно понять, принять и полюбить себя настоящего, а не относиться к определенной стороне. Добро и зло — это две части одного целого, поэтому и то и другое имеет место быть в рамках закона сохранения баланса и жизни на земле, пишет «Пятый канал».