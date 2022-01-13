Холодный расчет: почему меркантильные мужчины не подходят для создания семьи

При этом обратных случаев, когда представители сильного пола ведутся на толстый кошелек избранницы, значительно меньше, так как по-настоящему самостоятельных дам насчитывается всего порядка 5–10%. Однако данный тип отношений отличается, поскольку альфонсов не интересует длительный союз. Они зачастую хотят поживиться и сбежать. «Да, мы видим истории, когда, наоборот, рядом с успешной женщиной появляется неизвестный молоденький мальчик. Но эти молодые люди стараются отщипнуть от успешной дамы статус или деньги, а потом заводят своих жен, которые будут зависеть уже от них. Мужчины в этом плане — люди, нежели женщины. Но это в силу того, что он хочет чувствовать себя доминирующим в отношениях», — объяснил Андрей Зберовский в беседе с «ФАН».