Холодный расчет или вера в светлое будущее: почему женщины прощают измены

Следующая причина связана с общественным мнением и стереотипами, когда прощение измены со стороны прекрасного пола считается неким проявлением терпения, мудрости или даже великодушия, отметила психолог. По ее словам, женщина, как мужчина, никому ничего не должна прощать.

Иногда дамы прощают своих возлюбленных, потому что делают семью неким центром своей Вселенной. «Тогда получается психологическая зависимость. Поэтому это повод задуматься о том, кто мы вообще. Для кого вы живете? Какие цели есть в вашей жизни, и какие ценности», — добавила эксперт в беседе с «Пятым каналом».

Кроме того, причины кроются в финансовой зависимости и различных страхах. «Их очень много: от страха остаться одной до страха подтвердить свою несостоятельность. Страх столкнуться со своими недостатками. И часто компания для этого страха — это чувство вины, убеждение, что со мной что-то не так, что я не смогу найти лучшего, что я не смогла удержать мужчину, и поэтому я — ничтожество. И эта часть страхов относится к категории нарушений самооценки», — отметила Станислава Зарудная.

В заключение психолог рассказала, что некоторые женщины убеждены в единичном случае неверности, потому решают сохранить брак, а также верят в светлое будущее.