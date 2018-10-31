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«Холит и лелеет»: муж преподнес Ксении Бородиной роскошный подарок к годовщине отношений

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я выбрал вместо рекламы.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров

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Фолловеры 35-летней Ксении Бородиной уверены, что ее супруг Курбан Омаров подарил жене шикарный автомобиль к 4-й годовщине отношений.

Ксения Бородина и Курбан Омаров, как правило, отмечают не только годовщину брака, но и помнят дату, когда начали встречаться. Телеведущая не раз рассказывала поклонникам, что это было в ноябре, и на днях выложила в свой микроблог милый снимок с мужем, намекнув на романтичное событие и собрав множество «лайков» и комментариев в духе «Он вас холит и лелеет и пылинки сдувает», «Настоящий мужчина», «Вам невероятно повезло, Ксения».

«Мы♥️ скоро 4 года как вместе, а уже кажется целую жизнь», — призналась Ксения (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

А накануне Бородина опубликовала в Instagram Stories еще более любопытное фото — ключей от новенького внедорожника Mercedes. Ксения не написала никаких подробностей, но поклонники уже уверены, что дорогую машину возлюбленной преподнес Курбан в качестве подарка на годовщину. По самым скромным подсчетам, такой «железный конь» мог обойтись семье телеведущей в 10 миллионов рублей.

Фото и видео: Instagram

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