«Это будет особенный отпуск»: смертельно больной мужчина решил до последнего скрывать от жены свой диагноз

Люди не всегда знают, какой поступок окажется самым верным. 31-летний мужчина поделился с пользователями Сети своей дилеммой — самостоятельно принять решение ему слишком сложно.

Четыре года назад он женился, детей завести не успел, хотя и планировал прожить счастливую жизнь отведенных ему еще 30 лет. Он неизлечимо болен, и, если раньше надвигающаяся трагедия была только далеким, хоть и неизбежным будущем, то теперь все поменялось: недавние обследования показали, что медикаменты больше не помогают, и суровый прогноз врачей на оставшееся время — полгода, максимум год.

«Я копил деньги, чтобы пойти в аспирантуру, однако сейчас я не вижу в этом особого смысла. Хочу взять часть этих денег, чтобы отвезти свою жену в Австралию на несколько месяцев и провести отведенное мне время рядом с ней», — поведал мужчина свою печальную историю.

Он признается, что сейчас его больше всего заботит, как переживет эту трагедию его любимая, которой вскоре предстоит остаться в одиночестве. Мужчина до сих пор не решился открыть ей свою тайну, он не знает, как и когда рассказать о последнем обследовании — ему кажется хорошей идеей поговорить об этом с женой в конце их путешествия или сразу же после него, однако пользователи взбунтовались из-за такого решения, сообщает британское издание Daily Mail.

«Говорю, как жена мужа, который тоже умирает — пожалуйста, скажите ей. Она никогда не простит вас, если вы этого не сделаете», «Пожалуйста, скажи ей. Моя мама скрывала свой рак от меня и моей семьи — мы в конце концов все равно узнали, и, пока она проводила последний месяц в больнице, мы были в ужасном шоке», — советовали прошедшие через такую же ситуацию пользователи.

Некоторые люди просто выражали сочувствие, подчеркивая, что они находились в похожем положении, и замалчивание портило последние счастливые мгновения с любимым человеком.

«Он хочет просто провести последние несколько месяцев своей жизни на своих условиях, наслаждаясь происходящим», «Он знает ее достаточно хорошо, чтобы понимать, что, если он сделает это сейчас, то последние 12 месяцев пройдут в постоянном утешении своей второй половинки, пока его последние дни будут иссякать», — поддержали некоторые неравнодушные пользователи Сети.