Хей, полегче! Самые скандальные знаки зодиака

Хей, полегче! Самые скандальные знаки зодиакаКто этих знаков скандалит просто из-за любви к процессу, а кто – из-за нервного напряжения?
Овен
Кому-то может показаться, что у представителей этого знака зодиака любовь к скандалам и разборкам в крови, однако это не совсем так. Овны упрямы и горячи по своей натуре, поэтому могут взрываться от ярости и крушить все, что попадется им под руку. При этом они стараются держаться до последнего и первыми вряд ли начнут скандал. Но если уж их в это втянули, то они будут держаться уверенно и не закончат до тех пор, пока не снимут все накопившееся нервное напряжение.
Телец
Представители этого знака зодиака рациональные и рассудительные, поэтому всячески стараются избегать конфликтных ситуаций. Однако если уж вам удалось довести Тельца до белого каления, то пеняйте на себя. На эмоциях Телец может вспылить и подкрепить свои аргументы битой посудой и рукоприкладством. А закончится все не менее феерично – они просто уйдут, громко хлопнув дверью, и на какое-то время будут вас игнорировать (от нескольких месяцев до года).
Дева
Представители этого знака зодиака, по их собственным словам, скандалить не любят, но при этом почему-то постоянно оказываются втянутыми в какую-то неприятную историю и разборки. Как бы там не было, но «закусившую удила» Деву переспорить и убедить в чем-то нереально – она будет стоять на своем до последнего, а также запомнит своего обидчика и при удобном случае выкатит ему новую порцию аргументов. Подумайте, вы действительно этого хотите?
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Скорпион
Представители данного знака зодиака прекрасные манипуляторы, поэтому и скандалят они со смаком, всячески демонстрируя познания человеческой души. Скорпион редко будет выяснять отношения с незнакомцем, а вот что касается родных и близких, то тут он продемонстрирует весь свой размах и таланты. Скорпион срежиссирует скандал от и до, продумав все до таких мелочей, что вы и опомниться не успеете, как признаете свое поражение и начнете думать, как же вам искупить «вину», даже если в принципе ни в чем не виноваты. Процессу этот знак зодиака отдается со всей страстью, поэтому наш вам совет – бегите еще до того, как скандал начнет набирать обороты!
Стрелец
Представители данного знака зодиака обожают скандалы и бурное выяснение отношений (с битьем посуды и прочей феерией), со всей страстью отдаваясь процессу. Поэтому, если ваш любимый Стрелец заскучал, то просто организуйте ему небольшой скандальчик – он оценит по достоинству ваши старания и взбодрится, как только выпустит пар и негатив.
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