Хей, полегче! Самые скандальные знаки зодиака

Кому-то может показаться, что у представителей этого знака зодиака любовь к скандалам и разборкам в крови, однако это не совсем так. Овны упрямы и горячи по своей натуре, поэтому могут взрываться от ярости и крушить все, что попадется им под руку. При этом они стараются держаться до последнего и первыми вряд ли начнут скандал. Но если уж их в это втянули, то они будут держаться уверенно и не закончат до тех пор, пока не снимут все накопившееся нервное напряжение.

Телец

Представители этого знака зодиака рациональные и рассудительные, поэтому всячески стараются избегать конфликтных ситуаций. Однако если уж вам удалось довести Тельца до белого каления, то пеняйте на себя. На эмоциях Телец может вспылить и подкрепить свои аргументы битой посудой и рукоприкладством. А закончится все не менее феерично – они просто уйдут, громко хлопнув дверью, и на какое-то время будут вас игнорировать (от нескольких месяцев до года).

Дева