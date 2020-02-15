33-летняя Кети Топурия в минувшем году рассекретила роман с 35-летним бизнесменом и дипломатом Львом Деньговым. По слухам, уже этим летом Кети скажет «Да» своему избраннику. Анонимные источники сообщают, что певица уже получила предложение руки и сердца от Деньгова. Стоит отметить, что уже несколько месяцев в Сети обсуждают возможную беременность певицы. Артистка отказалась от облегающих нарядов в пользу платьев, скрывающих область живота. Напомним, Кети Топурия была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, от которого в 2015 году родила дочь Оливию. Будущий брак также станет вторым и для Льва Деньгова.Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/Passion.ruВидео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!