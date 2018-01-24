Кети Топурия часто гостит у бывшего мужа ради дочки

Поклонники были вовсе не удивлены, когда выяснилось, что Кети Топурия ушла от мужа Льва Гейхмана. Многие считают, что певица влюблена в другого — рэпера Гуфа. Тем не менее, по словам Кети, она продолжает видеться с экс-супругом и поддерживать с ним дружеское общение.

«У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать дочь Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать. Мы встречаемся. Ходим друг к другу в гости», — призналась звезда в интервью журналу OK!.