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Кети Топурия часто гостит у бывшего мужа ради дочки

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Лев Гейхман и Кети Топурия с дочкой Оливией
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31-летняя Кети Топурия рассталась с супругом Львом Гейхманом в прошлом году. Но оказалось, что у пары прекрасные отношения.

Поклонники были вовсе не удивлены, когда выяснилось, что Кети Топурия ушла от мужа Льва Гейхмана. Многие считают, что певица влюблена в другого — рэпера Гуфа. Тем не менее, по словам Кети, она продолжает видеться с экс-супругом и поддерживать с ним дружеское общение.

«У нас с Левчиком прекрасные отношения. Мы продолжаем вместе воспитывать дочь Оливию. Мы по максимуму пытаемся гулять с ней вдвоем. Вместе принимаем все решения, в какой садик ей ходить, чем заниматься, как ее развивать. Мы встречаемся. Ходим друг к другу в гости», — призналась звезда в интервью журналу OK!.

Boltaem )))🐚

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

Напомним, в той же беседе с журналистами Топурия раскрыла, что связывает ее с Гуфом. О своих истинных чувствах к рэперу девушка умолчала, но пояснила, что иногда музыкант выкладывает совместные фото с ней, чтобы создать резонанс вокруг пары и поддержать интерес к себе как к хип-хоп-знаменитости.

Фото: Instagram

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