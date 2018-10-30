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«Кержаков упивается болью других людей»: экс-возлюбленная футболиста высказалась об их отношениях и ситуации с детьми

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Екатерина Сафронова

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Екатерина Сафронова дала откровенное интервью газете «Комсомольская правда Санкт-Петербург», рассказав тревожную историю из недавнего прошлого.

На днях после довольно неожиданного выигрыша Миланы Кержаковой в суде, когда место пребывания ее полуторагодовалого сына было определено в пользу матери, экс-супруг девушки Александр Кержаков начал публичные препирательства с ней в Instagram. Среди взаимных обращений было и такой комментарий Миланы: «Ты сам вредишь нашему сыну. Ты пугаешь меня новым адвокатом. Как же он объяснит подбрасывание запрещенных препаратов твоей бывшей жене? Тем более, что у меня сохранилась переписка, где ты сам об этом пишешь». Впрочем, через некоторое время молодая мама удалила запись.

Газета «Комсомольская правда Санкт-Петербург» решила выяснить у самой Екатерины Сафроновой, что же имела в виду Милана, и вот что она рассказала: «28 декабря 2016 года мы со Стешей (младшая дочь Сафроновой от нового возлюбленного, — прим. ред.) приехали домой из магазина. Я припарковала машину, и мы с дочерью пошли к парадной. В это время ко мне подбежали двое мужчин в штатском, представились сотрудниками полиции, удостоверений не показали, зато сразу начали надевать на меня наручники. При этом, повторюсь, на руках у меня была полугодовая Стеша, отпустить ее я не могла — она еще не ходила. Я обняла ее, а руки мне впереди скрепили наручниками. Мне заявили, что задерживают по подозрению в незаконном обороте запрещенных веществ. Они думали, что я прячу их в памперсе у дочери!».

В итоге Екатерина поняла, что эту неприятную ситуацию подстроил ее бывший гражданский супруг Александр Кержаков. «У меня и раньше были догадки, кто мог приложить к этому руку, но после того, как Милана сама выложила такое заявление, я уверена в этом. Получается, любого человека можно посадить, вопрос только в деньгах? Видимо, слишком белая у меня была репутация после расставания с ним. Надо было подпортить ее еще больше. Если бы он думал о детях, он никогда бы не выставлял матерей своих детей в таком свете. Кержаков — очень мстительный человек, который упивается болью других людей. И это страшно», — заключила Сафронова.

Фото и видео: Instagram

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