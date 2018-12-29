Кержаков написал на Тюльпанову заявление в полицию: «Опасаюсь за свою жизнь и здоровье»

Несколько дней назад Милане Тюльпановой наконец удалось по решению суда забрать сына у бывшего супруга, футболиста Александра Кержакова. Пока молодая мама наслаждалась обществом маленького Артемия, его отец написал заявление в полицию. Он уверен: бывшая пыталась подготовить его заказное убийство.

«Я подтверждаю, что написал заявление. У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье», — прокомментировал свое решение Кержаков в беседе с «Фонтанкой».

Узнав об этом, Милана обратилась к Александру в соцсетях, попросив оставить ее и сына в покое.