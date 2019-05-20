«Каждый день делаешь меня счастливым»: Владимир Пресняков нежно поздравил Наталью Подольскую с днем рождения

Наталья Подольская 20 мая отмечает день рождения. Одним из первых ее поздравил супруг Владимир Пресняков. Он часто публикует фотографии красавицы-жены в Instagram. В очередной раз он не только показал свою любимую всему миру, но посвятил ей трогательные слова.