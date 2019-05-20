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«Каждый день делаешь меня счастливым»: Владимир Пресняков нежно поздравил Наталью Подольскую с днем рождения

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Семья Пресняковых

Фото: Instagram
Певице исполнилось 37 лет.

Наталья Подольская 20 мая отмечает день рождения. Одним из первых ее поздравил супруг Владимир Пресняков. Он часто публикует фотографии красавицы-жены в Instagram. В очередной раз он не только показал свою любимую всему миру, но посвятил ей трогательные слова.

«Спасибо, что каждый Божий день делаешь меня счастливым! С днем рождения ЛЮБИМАЯ», - подписал он фотографию Натальи (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Следом пошли поздравления от друзей, коллег и подписчиков Преснякова и Подольской. «С Днем рождения, Наташа!!!», - поздравил Александр Ревва.

«Ура! Пусть так будет всегда. С днем рождения, Натуся». – пожелал Денис Клявер.

«С Днем Рождения наша любимочка», - поздравила Инна Маликова.

«С днем рождения дорогая !!! Свети и сияй», - последовало поздравление от Николая Баскова.

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