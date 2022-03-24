Какой вид манипуляций считается самым опасным для отношений — это начало конца

Люди воздействуют на своих возлюбленных, не осознавая, к чему это может привести. Кстати, самой «нездоровой» манипуляцией считается шантажирование разрывом отношений. Психологи считают, что у людей, которые используют такую угрозу, большие проблемы с психическим здоровьем.

Психологические отклонения могут возникнуть и у мужчин, и у женщин. Хотя в большей степени негативному влиянию в паре подвергаются представительницы прекрасного пола.

Как сообщает «Автопарус», манипуляторы зачастую считают партнеров своей собственностью или марионеткой, которой можно руководить как угодно. Таким образом избранники самоутверждаются, чувствуя превосходство над партнером в отношениях и его страх потерять любимого.

В таком случае не удастся создать здоровые и гармоничные отношения, а получатся только зависимые. Исход у такой пары один — расставание.