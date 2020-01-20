«Какие все красивые»: Вера Брежнева с Константином Меладзе и младшей дочерью отдохнули в Италии
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Фото: Instagram Веры Брежневой
«Удивительная страна 🇮🇹 За одну неделю я успела: без верхней одежды погулять по берегу моря под ласковым солнцеми; <...> побывать в горах, где, поднявшись пешком (в чиасполе) на вершину мы наслаждались видами и погодой! Какой кайф проводить время с пользой и с удовольствием! КПД 10000% )) Скоро начинается рабочий сезон и нам есть, чем вас порадовать», — написала она.
«Ой😍 Константин, Сарочка😍😍 и Вера❤️❤️❤️», «Прекрасные фото!!!! Красивая семья!!!», «Фото заряженные на позитив, спасибо что поделились», «Какие вы все красивые, Вера», «Клааасс!!!! Впечатления передаются прям через экранчик! Красивые! Любимые», «Какой же Костенька красавчик», «Сара такая красивая, маленькая копия мамы», «Какая доча красивая», «Сара как на вас стала похожа, порода ваша оч крепка», «Вера, вы как всегда прекрасны», «Какие вы все свеженькие», «Как же я люблю такие милые фото! Вы подходите друг другу», «Бешенная энергетика от вас», — восхищаются поклонники.
Фото и видео: instagram
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