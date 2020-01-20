«Какие все красивые»: Вера Брежнева с Константином Меладзе и младшей дочерью отдохнули в Италии

«Ой😍 Константин, Сарочка😍😍 и Вера❤️❤️❤️», «Прекрасные фото!!!! Красивая семья!!!», «Фото заряженные на позитив, спасибо что поделились», «Какие вы все красивые, Вера», «Клааасс!!!! Впечатления передаются прям через экранчик! Красивые! Любимые», «Какой же Костенька красавчик», «Сара такая красивая, маленькая копия мамы», «Какая доча красивая», «Сара как на вас стала похожа, порода ваша оч крепка», «Вера, вы как всегда прекрасны», «Какие вы все свеженькие», «Как же я люблю такие милые фото! Вы подходите друг другу», «Бешенная энергетика от вас», — восхищаются поклонники.