Какие ошибки отцов лишают их дочерей счастья в личной жизни
Для нормальной личной жизни девочке важен пример здоровых отношений в семье. «Отец является для дочери прообразом мужчины. В самом раннем возрасте он помогает малышке разобраться в том, что существует разделение на мужское и женское, позже девочка наблюдает за взаимодействием полов. Если у отца с матерью теплые отношения, есть проявление внимания, заботы, флирта, это является своего рода рекламным роликом отношений и своего рода стандартом, на который будет бессознательно ориентироваться дочь», — объяснил сексолог.
Причем недостаток внимания со стороны отца в некоторых случаях провоцирует у дочери появление комплекса неполноценности и, очевидно, снижение самооценки. А это значительно увеличивает риск неблагополучных отношений, предупредил эксперт. «Именно от папы во многом зависит самооценка женщины. Если он выделял время на восхищение, комплименты, на душевные беседы, то девочка считает себя любимой и значимой. И не будет сомневаться в том, что она хороша. И тогда ей не нужно будет ничего доказывать самой себе — в беспорядочных половых связях или невротических отношениях, примеряя на себя роль мученицы, спасительницы», — заявил Евгений Кульгавчук.
При этом в заключение он отметил, что, если отношения в семье были далеки от идеала, не стоит ставить крест на счастливой личной жизни. Избавиться от полученных в детстве травм поможет курс психотерапии, пишет «Пятый канал».
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