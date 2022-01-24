Какие ошибки отцов лишают их дочерей счастья в личной жизни

Причем недостаток внимания со стороны отца в некоторых случаях провоцирует у дочери появление комплекса неполноценности и, очевидно, снижение самооценки. А это значительно увеличивает риск неблагополучных отношений, предупредил эксперт. «Именно от папы во многом зависит самооценка женщины. Если он выделял время на восхищение, комплименты, на душевные беседы, то девочка считает себя любимой и значимой. И не будет сомневаться в том, что она хороша. И тогда ей не нужно будет ничего доказывать самой себе — в беспорядочных половых связях или невротических отношениях, примеряя на себя роль мученицы, спасительницы», — заявил Евгений Кульгавчук.

При этом в заключение он отметил, что, если отношения в семье были далеки от идеала, не стоит ставить крест на счастливой личной жизни. Избавиться от полученных в детстве травм поможет курс психотерапии, пишет «Пятый канал».