Какие духи выбрать, чтобы привлечь мужчину и надолго остаться в его памяти

По мнению специалиста, чаще всего мужчинам нравятся фруктовые духи со свежим или сладким ароматом, а также с нотками древесины или цветов, возможно ягод. Плюсом такого парфюма считается универсальность, поскольку его можно носить не зависимо от климата и сезона, а также доступность, так как вариант найдется на любой вкус и кошелек.

Кроме того, избранники в восторге от духов с запахом чистоты и часто их выбирают. «Наверное, у людей на подсознании заложено, что запах чистоты — это уют, комфорт и безопасность. Поэтому когда от женщины пахнет чистотой — это всегда прекрасно», — объясняет специалист в беседе с «Пятым каналом». Макс Моцный рекомендует обратить внимание на мускусные ароматы или с запахом хлопка и мыльные композиции.