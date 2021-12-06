Как женщине-боссу не превратиться в «мужика в юбке» дома и сохранить мир в семье

Кроме того, необходимо давать мужчине его права на главенство в семье, а не брать эти обязанности на себя. Даже сильной по натуре женщине надо предоставить партнеру возможность доминировать, опекать и ухаживать, а не превращать во взрослого ребенка.

Немаловажно уделять внимание и своему образу. Строгий костюм окажется кстати исключительно для работы, дома его лучше сменить на шелковый халат или коротенькие шорты. «Чем больше будет разница в стиле, тем проще будет переключаться между ролями», — заключил врач-сексолог в беседе с «Пятым каналом».