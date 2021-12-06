Как женщине-боссу не превратиться в «мужика в юбке» дома и сохранить мир в семье
В первую очередь специалист рекомендует не забывать о смене ролей. Успешные бизнес-леди не могут устроить личную жизнь именно потому, что ведут себя дома так, как на работе. Мужской напористости и твердости, стремлению управлять и контролировать людей со стороны женщины в отношениях не место. «Необходима гибкость в смене ролей. В каждой женщине есть актриса, и этот навык может помогать сохранять здоровые отношения в семье», — заявил Евгений Кульгавчук и посоветовал, чтобы легче переключиться, порадовать себя женскими процедурами после рабочего дня — например, сходить в спа или на массаж.
Кроме того, необходимо давать мужчине его права на главенство в семье, а не брать эти обязанности на себя. Даже сильной по натуре женщине надо предоставить партнеру возможность доминировать, опекать и ухаживать, а не превращать во взрослого ребенка.
Немаловажно уделять внимание и своему образу. Строгий костюм окажется кстати исключительно для работы, дома его лучше сменить на шелковый халат или коротенькие шорты. «Чем больше будет разница в стиле, тем проще будет переключаться между ролями», — заключил врач-сексолог в беседе с «Пятым каналом».
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