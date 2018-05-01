«Как заново родился»: Андрей Гайдулян и его новая девушка начали жить вместе

Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян совсем недавно развелся с супругой Дианой Очиловой, но с тех пор уже успел начать новый роман и даже съехаться с возлюбленной. Об этом журналу StarHit сообщили друзья пары.

«Наконец-то Андрей обрел счастье, — цитирует издание приятелей Гайдуляна. — После расставания с Дианой он был немного подавленным, а сейчас как заново родился. С бывшей женой у них были непростые отношения, они часто скандалили. Саша более спокойная, уравновешенная. Ребята познакомились в общей компании, один круг интересов, всегда есть о чем поговорить… Оба актеры, постоянно в разъездах или на съемках. Недавно вот приняли решение съехаться».