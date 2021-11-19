Как назвать ребенка и не сломать ему жизнь: определены имена, которые притягивают неудачи

Имя Диана характеризует человека как лидера, однако привлекает много неприятностей, в том числе обрекает на проблемы в личной жизни. Сложности в любви испытывают и девушки Ады, хотя преуспевают во многих профессиональных сферах. Также притягивают неудачи Авроры, Милены, Киры и Галины, во многом из-за непростого характера.

Среди мужчин не везет в жизни Германам, Станиславам и Ярославам, которые тоже чаще всего оказываются сложными по характеру. К перечисленным именам присоединяются и Богданы, которые обычно сильно привязаны к матерям и самостоятельно разрешить свои проблемы иногда не могут. Не везет и Борисам, в этом случае имя говорит само за себя и звучит как «Борись!». Такие люди испытывают трудности с личными отношениями и сталкиваются с непониманием близких, потому на первое место ставят карьеру. Об этом сообщил «Пятый канал».