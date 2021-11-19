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Как назвать ребенка и не сломать ему жизнь: определены имена, которые притягивают неудачи

С рождением ребенка у родителей появляется сложная задача, как назвать своего малыша. Это ответственный момент, поскольку считается, что имя влияет на судьбу человека. Так, антропонимисты (специалисты по именам) составили список имен, которые обрекают своих носителей на неудачи.
Как назвать ребенка и не сломать ему жизнь: определены имена, которые притягивают неудачи

Имя Диана характеризует человека как лидера, однако привлекает много неприятностей, в том числе обрекает на проблемы в личной жизни. Сложности в любви испытывают и девушки Ады, хотя преуспевают во многих профессиональных сферах. Также притягивают неудачи Авроры, Милены, Киры и Галины, во многом из-за непростого характера.

Среди мужчин не везет в жизни Германам, Станиславам и Ярославам, которые тоже чаще всего оказываются сложными по характеру. К перечисленным именам присоединяются и Богданы, которые обычно сильно привязаны к матерям и самостоятельно разрешить свои проблемы иногда не могут. Не везет и Борисам, в этом случае имя говорит само за себя и звучит как «Борись!». Такие люди испытывают трудности с личными отношениями и сталкиваются с непониманием близких, потому на первое место ставят карьеру. Об этом сообщил «Пятый канал».

Фото: freepik.com

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