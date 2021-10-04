Как выбрать идеального мужчину. Правила, которые помогут построить крепкие отношения

«Представьте, что в старые времена крестьянин не вышел в поле, охотник не пошел охотиться — решил на диване полежать и послушать трансляцию пещерного футбола. Что будет? Автоматическое вымирание семьи от голода», — заявил эксперт в беседе с «Пятым каналом». Владимир Баранов отметил, что мужчина должен иметь свое жилье, хотя бы съемное, и автомобиль.

Кроме того, коуч считает, что необходимо обращать внимание на место человека в семье. Например, если оба партнера были младшими детьми, им будет сложно построить нормальные отношения. «Получается конфликт двух инфантильных: никто из этих младшеньких не готов брать на себя ответственность, потому что у них нет такого опыта в их исходных семьях», — считает специалист. Два единственных ребенка в семье тоже не смогут построить крепкую ячейку общества.

А вот мужчина, у которого есть младшая сестра, и женщина у которой есть старший брат, будут идеальной парой, так как один привык опекать и заботиться, а вторая с удовольствием все это принимает.