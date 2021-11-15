Как вести себя с мужчиной, чтобы покорить его сердце

Представителям сильного пола не нравятся пессимистично настроенные особы, которые постоянно ноют и страдают, а также те, кто взваливает на себя даже мужские обязанности. Женщинам надо уметь быть слабой и просить помощи у кавалера. В то же время нельзя постоянно играть в маленькую девочку, в определенных моментах нужно брать на себя ответственность за свои действия.

Алена Никольская считает, что девушкам должна быть свойственны спонтанность, неожиданность, возможность быстро переключиться и некая загадка. «Делайте так, чтобы в вас была все время какая-то недосказанность. Пускай будет глубокий вырез, но закрытые ножки. Пускай будет короткая юбка, но при этом закрытый верх. Пускай мужчина все время додумывает, что там может быть дальше. Что скрывают ваше платье, джинсы, кофточка. Ему должно хотеться додумать. Ведь воображение сильнее знания, так говорил еще Эйнштейн. И мужчины точно это знают», — добавила специалист в беседе с «Пятым каналом».

Мужчины любят и глазами, потому важно выглядеть ухоженной и опрятной, но немаловажен и ум, так как он не должен стыдиться вас в обществе. Кроме того, избранницам стоит хвалить его чувство юмора и позволять партнерам чувствовать себя мачо.