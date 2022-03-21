Как вернуть интерес к жизни, когда нет ни сил, ни желания: способы побороть апатию

По словам специалиста, с медицинской точки зрения данное состояние проявляется несколькими симптомами: апатией, которая выражается безразличием к происходящему вокруг, и абулией (безволием), означающей отсутствие желания действовать, подавление способности к умственной или физической деятельности.

Данная симптоматика возникает в результате эмоционального выгорания, депрессии, расстройств, стресса, тревожности и раздражительности. Сегодня это часто происходит из-за завышенных требований к себе, самообвинений в недостаточно хороших показателях работы и прочее.

Чтобы выбраться из такого состояния, Василий Шуров дал несколько советов. Например, надо постараться пересмотреть важность взятых обязательств и своих возможностей, осознавать возможность недочетов. Также необходимо не соединять самооценку с количеством или качеством выполненной работы. Научитесь регулировать свои эмоции и мысли, медитировать, отдыхайте, высыпайтесь, развлекайтесь. Кроме того, полезно записывать свои достижения и читать их, когда наступает отчаяние, видеть цель — это дает стимул для работы», пишет Rsute.