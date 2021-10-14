Как стать музой для своего мужчины и вдохновить его на победы в работе и жизни

Также женщина не должна претендовать на роль главы семейства, ее основная задача — поддерживать партнера. Особенно важно для здоровых отношений следующее: не унижать своего избранника, не указывать на ошибки и не задевать его чувство собственного достоинства.

«Здоровье, карьерный рост, успех, деньги, настрой — это все напрямую связано с тем, какая рядом с мужчиной находится женщина», — отмечает Ольга Романив в беседе с «Пятым каналом».

Во многих спорных ситуациях так называемый слабый пол способен поддерживать и направлять своих партнеров, при этом вселяя доверие, что он лидер в отношениях. Важно не забывать, что в союзе с мудрой женщиной мужчина готов горы свернуть.